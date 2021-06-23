تراند الفن: علاج مجاني بالخارج لكل من يتعذر علاجه داخل مصر.. تعرف على القصة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أكد حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تسمح بعلاج المواطنين مجانا بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين. جاء ذلك خلال توجيه حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، رسالة لأهالي الأقصر في حوار مجتمعي بديوان عام المحافظة برعاية المحافظ اليوم. وأضاف أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة، بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

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