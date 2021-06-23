تراند الفن: حكاية فيلمين سينمائيين جمعا عاطف الطيب بـ نجيب محفوظ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - دومًا ما تميزت سينما المخرج عاطف الطيب بالواقعية الشديدة وتعبيرها عن هموم وقضايا المجتمع المصري، الأمر نفسه الذي تميزت به روايات وكتابات الأديب العالمي نجيب محفوظ حيث دومًا ما كانت رواياته تعبر عن مصر والمصريين.

لذلك كان من المنطقي للمخرج عاطف الطيب أن يقدم خلال مشواره الفني فيلمين سينمائيين مأخوذين عن روايات الكاتب نجيب محفوظ، وتستعرض «الوطن» في الذكرى الـ26 لوفاة المخرج عاطف الطيب والتي توافق اليوم 23 يونيو، تلك التجربة في السينما المصرية.

«الطيب» يستعين بأحمد زكي لتقديم «الحب فوق هضبة الهرم»

في عام 1986 تم عرض فيلم «الحب في هضبة الهرم» وهو المأخوذ عن قصة تحمل نفس الاسم للكاتب العالمي نجيب محفوظ، وكتب السيناريو والحوار للفيلم مصطفى محرم.

وشارك في بطولة الفيلم آثار الحكيم، أحمد راتب، نجاح الموجي، سعاد حسين حنان سليمان، وسرد الفيلم قصة موظف شاب لا يستطيع توفير نفقات زواجه، فيقرر هو وخطيبته الزواج سرًا، وبعدما يفشلان في الحصول على مكان مناسب ليلتقيا فيه لا يجدان سوى هضبة الهرم، لكن يفضح زواجهما شرطة الآداب التي تقبض عليهما بتهمة فعل فاضح في الطريق العام، ليلقي الفيلم الضوء على مشكلات الشباب والظروف الصعبة التي تواجههم في سبيل تحقيقهم لأبسط أحلامهم.

«قلب الليل» .. التعاون الثاني بينهما بتوقيع نور الشريف

عام 1989 تم عرض الفيلم السينمائي «قلب الليل» والمأخوذ عن رواية نجيب محفوظ والتي تحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو والحوار للفيلم محسن زايد، وشارك في بطولة الفيلم نور الشريف، فريد شوقي، محمود الجندي، هالة صدقي، محسنة توفيق ومحمد هنيدي.

ودارت أحداث الفيلم حول «جعفر» الذي يقرر التمرد على جده بسبب سيطرته عليه، ويقوم بالزواج من راعية غنم ليطرده الجد من قصره، ولا يستطيع هو تدبير معيشته هو وزوجته، ليتركها ويتزوج من سيدة ثرية، والتي تنفق عليه، ليجد نفسه في صراع ﻹثبات ذاته وتستمر أحداث الفيلم.

يذكر أن اليوم الذكرى السادسة والعشرون لرحيل المخرج عاطف الطيب، بعد أن رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم تاركًا إرثًا سينمائيًا يتجاوز العشرين فيلمًا من إخراجه.