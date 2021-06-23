تراند الفن: طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 20

وادى النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 34 20

سيوة 37 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 32 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 24

نخل 34 16

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 32 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 21

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 43 26

أبو سمبل 42 25

الوادى الجديد 42 26

شلاتين 35 26

حلايب 34 28

