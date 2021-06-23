تراند الفن: البنوك تحقق صافى أرباح بقدر 30 مليار جنيه في أول 3 أشهر من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - لامست أرباح البنوك المصرية مستوى الـ 30 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغ صافى الدخل من العائد 94.401 مليار جنيه، صافى إيرادات النشاط 117.29 مليارا، وسجلت المصروفات 87.305 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأشار البنك المركزي إلى استحواذ أكبر 10 بنوك محلية على ما يزيد عن 88% من الربحية التي حققها القطاع في الربع الأول، حيث بلغت أرباحها 26.347 مليار جنيه، كما بلغ نصيبها من صافى العائد 83.03% بقيمة تجاوز 78.38 مليار جنيه.

وحقق نادى العشرة 97.381 مليار جنيه صافي إيرادات عن الربع الأول وبلغت المصروفات 71.034 مليار.

بينما سجلت أرباح أكبر 5 بنوك مستوى 23.023 مليار جنيه، وبلغ صافى العائد لها 70.856 مليارا، وحققت إيرادات من النشاط بنحو 88.378 مليار جنيه، وبلغت مصروفاتها 65.355 مليار.

وأوضح البنك المركزى المصري أن بيانات أرباح البنوك المصرية المصرية تعد مؤقتة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر للبنوك التي تنتهى السنة المالية لها في 31 ديسمبر من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر للبنوك التي تنتهى السنة المالية لها في 30 يونيو.