فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - لامست أرباح البنوك المصرية مستوى الـ 30 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغ صافى الدخل من العائد 94.401 مليار جنيه، صافى إيرادات النشاط 117.29 مليارا، وسجلت المصروفات 87.305 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي إلى استحواذ أكبر 10 بنوك محلية على ما يزيد عن 88% من الربحية التي حققها القطاع في الربع الأول، حيث بلغت أرباحها 26.347 مليار جنيه، كما بلغ نصيبها من صافى العائد 83.03% بقيمة تجاوز 78.38 مليار جنيه.
وحقق نادى العشرة 97.381 مليار جنيه صافي إيرادات عن الربع الأول وبلغت المصروفات 71.034 مليار.
بينما سجلت أرباح أكبر 5 بنوك مستوى 23.023 مليار جنيه، وبلغ صافى العائد لها 70.856 مليارا، وحققت إيرادات من النشاط بنحو 88.378 مليار جنيه، وبلغت مصروفاتها 65.355 مليار.
وأوضح البنك المركزى المصري أن بيانات أرباح البنوك المصرية المصرية تعد مؤقتة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر للبنوك التي تنتهى السنة المالية لها في 31 ديسمبر من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر للبنوك التي تنتهى السنة المالية لها في 30 يونيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البنوك تحقق صافى أرباح بقدر 30 مليار جنيه في أول 3 أشهر من 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.