تراند الفن: «التموين»: إضافة «الزوجة المحرومة» للبطاقات بداية من يوليو المقبل

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه سيجرى إضافة الزوجة المحرومة من أول يوليو المقبل على بطاقة زوجها، وأوضح أن السيدة التي لم تستطع الصرف أثناء التواجد في بيت والدها ثم تزوجت ولم تصرف أيضًا إلا إذا في حالة واحدة وهي أن يكون الشخص يقبض 1500 جنيه أو 1200 جنيه ولكن بداية من يوليو المقبل لن توجد أي شروط وسيتم منحها وفقا للشروط الطبيعية وهي أن تكون البطاقة الشخصية لها سارية وأن يكون رب الأسرة يحتاج خبز وتموين وأن تكون الزوجة الوحيدة فقط، متابعا: «الست دي مكنتش متسجلة في بطاقة عند أبوها ولما اتجوزت جوزها ضافها بس كانت بتخد بشرط أن مرتبه من 1500 دلوقتي خلاص مسموح لها بحد أقصى 4 أفراد في البطاقة».

وأوضح «مدكور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشرط الوحيد لهذه الإضافات هو وجود حد أقصى 4 أشخاص في البطاقة التموينية.

وتابع مستشار وزير التموين لنظم المعلومات: «عملنا حاجات كتير، محدش هيخس في بطاقات الـ 10 أشخاص والـ 20 شخص زي زمان خلاص، وده أول مرة أقول الكلام ده، ده انفراد ليكم».

وستعمل الدولة في الفترة المقبلة على إضافة الأشخاص الأولى بالرعاية التي دخلها أقل من 1500 جنيه وكذلك المرأة المعيلة والمطلقة والعمالة والموسمية وأصحاب الدخل غير الثابت ومن أقل من 800 جنيه ومستحقين تكافل وكرامة وأصحاب الهمم، ويتم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والتموين من أجل إصدار البطاقات للأشخاص المستحقين.