تراند الفن: حسين فهمي يكشف في ندوة “القاهرة 24” تفاصيل فيلم “الكاهن”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت آخر الأخبار 9 زيارة

كشف النجم الكبير حسين فهمي، تفاصيل مشاركته في فيلم “الكاهن”، الذي يشارك فيه مع العديد من النجوم، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. وقال حسين فهمي، في ندوة تكريمه بـ “القاهرة 24″، إنه استمتع بالعمل في فيلم “الكاهن”، مع المخرج عثمان أبو لبن، ومجموعة مميزة من الفنانين منهم محمود حميدة ودرة وجمال سليمان وإياد نصار وغيرهم.

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