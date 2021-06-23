فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن استقبال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة، التي بدأت يوم الأحد 3 ذو القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى اليوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج للفائزين بالحج يوم الجمعة 15 ذو القعدة الموافق 25 يونيو 2021، وتشمل المصريين المقيمين بالمملكة.
وأضافت أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.
مصر “الدولة الضيف” لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في عيده الفضي
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للمصريين المقيمين.. السعودية تغلق الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الحج اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.