فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت دراسة جديدة تأثير زيادة البوتاسيوم الغذائي من مصدر غذائي كامل مثل البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو مكمل البوتاسيوم على ضغط الدم وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة. انخفاض ضغط الدم

وبحسب “سبوتنيك” أظهرت الدراسة التي نُشرت في “مجلة نيوترينتس” أن تضمين البطاطس المخبوزة أو المسلوقة كجزء من نظام غذائي تقليدي، كان له أكبر فائدة في تقليل احتباس الصوديوم، حتى أكثر من المكمل، وأدى إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر مقارنة بالنظام الغذائي المتحكم. علاوة على ذلك، ورغم المعتقدات الشائعة حول بطاطس “الفرنش فرايز” ودورها في أنماط الحياة الصحية للقلب، لاحظ الباحثون أن تناول 330 سعرة حرارية منها مخبوزة، ضمن جزء من النظام الغذائي التقليدي، لم يكن له أي تأثير سلبي على ضغط الدم أو وظيفة الأوعية الدموية. أمراض القلب

وقالت الأستاذة كوني ويفر، قائدة الدراسة: “في حين يتم التركيز بشكل كبير على الحد من تناول الصوديوم في النظام الغذائي لتحسين التحكم في ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذا نصف القصة فقط”. وتابعت بالقول: “يلعب البوتاسيوم دورا مهما، وربما تكون نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم أكثر أهمية في سياق نظام الطعام بأكمله، حيث أدت وجبة البطاطس إلى تقليل احتباس الصوديوم بشكل أكبر من مكمل البوتاسيوم وحده”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل تسبب أمراض القلب؟.. دراسة تحسم الجدل حول تأثير البطاطس على جسم الإنسان! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.