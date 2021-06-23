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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد: قال مصدر مطلع إن النيابة العامة في الكويت رفعت التحفظ عن أموال المشهور الكويتي عبد الله الجاسر الشهير بـ “عبودكا” ورفعت إجراءات منع السفر عنه، بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام بقضية “غسيل أموال المشاهير”.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي تمهيداً لسقوط تهمة غسل الأموال وحفظ القضية، ويأتي رفع التحفظ عن أرصدة “عبودكا” عقب ساعات من قرار مماثل تجاه الناشط يعقوب بوشهري، وهما ضمن الدفعة الأخيرة من متهمي قضية غسيل الأموال، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.
وكانت النيابة العامة رفعت التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية، وقبل ذلك بشهر تم رفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق “بوتيكات” وسبقه رفع التحفظ كذلك عن أموال مشاهير آخرين اتُهموا بذات القضية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة بشأن التحفظ على أموال المشهور الكويتي “عبودكا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.