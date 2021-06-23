تراند الفن: تطورات جديدة بشأن التحفظ على أموال المشهور الكويتي “عبودكا”

صحيفة المرصد: قال مصدر مطلع إن النيابة العامة في الكويت رفعت التحفظ عن أموال المشهور الكويتي عبد الله الجاسر الشهير بـ “عبودكا” ورفعت إجراءات منع السفر عنه، بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام بقضية “غسيل أموال المشاهير”.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي تمهيداً لسقوط تهمة غسل الأموال وحفظ القضية، ويأتي رفع التحفظ عن أرصدة “عبودكا” عقب ساعات من قرار مماثل تجاه الناشط يعقوب بوشهري، وهما ضمن الدفعة الأخيرة من متهمي قضية غسيل الأموال، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت النيابة العامة رفعت التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية، وقبل ذلك بشهر تم رفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق “بوتيكات” وسبقه رفع التحفظ كذلك عن أموال مشاهير آخرين اتُهموا بذات القضية.