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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت الوطن 1 زيارة
يُعد القارئ أبو العينين شعيشع من قراء القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون المصري في عصرهما الذهبي، وكان دخل الشيخ أبو العينين شعيشع الإذاعة المصرية في عام 1939 مع مجموعة من الشيوخ الكبار من قارئي القرآن الكريم، وجاءت شهرة الشيخ أبو العينين شعيشع كقارئ بالإذاعة المصرية منذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين السابق وحتى يوم وفاته.
ويعتبر الشيخ «شعيشع» صاحب مدرسة خاصة في تلاوة القرآن الكريم وقد أحيا العديد من ليالي كثيرة في مصر والوطن العربي بتلاوة القرآن الكريم وله العديد من التسجيلات الكثيرة بالإذاعة المصرية، كما كان «شعيشع» نقيب لنقابة القرآن الكريم وكان مدرسة في التلاوة والأداء الجميل المبهر وكان رجلا قدوة في الأخلاق الحسنة الطيبة عاش في حب الله وحب وطنه كما كان أستاذا في الأحكام القرآنية وعالم بعلوم القرآن وآدابه وقد تتلمذ على يديه شيوخ وطلاب كثيرون في قراءة القرآن الكريم وأحكامه وقد أخذ جوائز كثيرة في مصر والعالم العربي منذ أيام الملك فاروق وحتى وفاته.
ظهور الشيخ «شعيشع» في السينما المصرية
وكان قد شارك الشيخ «شعيشع» في عدد من الأفلام السينمائية بصوته من خلال تلاوة القرآن الكريم وأداء الأذان كاملًا في كثير من مشاهد الأفلام وكان منها فيلم «المرأة» عام 1949وكان من بطولة أحلام، كمال الشناوي، محمد توفيق وفيلم «بلد المحبوب» في عام 1951من بطولة الفنان إسماعيل يس وأيضًا فيلم «في صحتك» عام 1955من بطولة الفنانة حورية حسن، حمدي غيث والعديد من الأفلام الأخرى.
وكان أول الأفلام التي شارك فيها الشيخ أبو العينين شيعيشع فيلم «النائب العام»، من إخراج أحمد كامل مرسي ومن بطولة «سراج منير، مديحة يسري، عباس فارس وزكي رستم».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 7 أفلام سينمائية شارك بها المقرئ أبو العينين شعيشع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.