فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:09 صباحاً - كُرِّم الفنان أحمد بدير مؤخرا من قبل مهرجان الإسماعيلية السينمائي عن مجمل أعماله، وبالفعل تسلم درع المهرجان. كشف بدير، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بالتكريم حيث قال «التكريم دا بيحسس الفنان إنه عمل حاجة علشان كدا أنا سعيد جدا بيه وبشكر المهرجان انهم كرمونى». وتابع أنه يريد أن يهدي تكريمه لأحد، حيث قال «بهديه لزوجتي اللى وقفت جنبي طول مشواري وكانت واقفة جنبي وأنا لسه مكنش حد يعرفنى أصلا». وأضاف بدير أنه خلال مشواره الفني هناك الكثيرين أثروا فى شخصيته ووقفوا بجانبه وساعدوه في تقديم موهبته حيث قال «المخرج الكبير يوسف شاهين كان واحد من المخرجين اللي حقيقي اتعلمت منهم كتير». مسلسل المداح يذكر أن الفنان أحمد بدير كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بعملين الأول مسلسل المداح والذي شارك فى بطولته بجانب حماده هلال ونسرين طافش ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. مسلسل بين السما والأرض كما شارك أحمد بدير أيضا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بين السما والأرض والذي شارك فى بطولته بجانب هاني سلامة ودرة ومحمد ثروت وسوسن بدر ومحمد لطفي وندى موسي ويسرا اللوزى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد بدير لـ«الوطن» عن تكريمه من مهرجان الإسماعيلية: أهديه لزوجتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.