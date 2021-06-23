تراند الفن: جلسات علاج طبيعي لمرضي كورونا بالمنيا لتفادي الجلطات الدموية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - بدأت المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا في محافظة المنيا، تقديم جلسات علاج طبيعي للمرضي بالاستعانة بالاخصائيين، لتنشيط الدورة الدموية والتقليل من حدوث الجلطات، والمساعدة علي زيادة وسرعة فرص الشفاء بين المرضي.

وأعلن الدكتورمحمد نادى، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، عن تقديم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيين العلاج الطبيعى بإشراف إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسى والعضلى والتخفيف من آثار أعراض فيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافى للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضى.

وقال الدكتور مصطفى عبد القادر مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة، إن الفرق الطبية التابعة للمديرية وأخصائيين العلاج الطبيعى يقومون بجهود مكثفة على مدار الساعة بجميع المستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا، حيث يتم إجراء التمارين التنفسية، والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية، مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية، ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويساهم فى تحسن فرص الشفاء وسرعة التعافى للمرضى.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت في وقت سابق، عن تطعيم 71 ألف و663 مواطن بالجرعة الأولى والثانية ضد فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي، وشملت التطعيمات ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة بالمنازل، في إطار خطة للوصول لكافة فئات المواطنين والتيسير عليهم.

وقال الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة، إن الـ 16 مركز معتمد تواصل أعمال تطعيم المواطنين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، وبموجب التسجيل يتم تحديد مكان وموعد التطعيم.