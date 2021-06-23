فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية دون لوحات معدنية بجوار مسجد نصار بأبنوب في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي. وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مسجد نصار بالبندر دائرة المركز ووفاة قائدة. وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب موتوسيكل دون لوحات معدنية. وتبين من خلال المعاينة المبدئية، أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للموتوسيكل، ونجم عن الحادث وفاة سائق الموتوسيكل “كمال مرزوق عبدالسميع”، 40 سنة، مقيم بالناحية ذاتها. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.