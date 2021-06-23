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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأن آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا قد تسرّب من “معهد ووهان لعلم الفيروسات” في الصين.
لا يمت إلى الواقع بصلة
وبحسب “الحرة” يتضمن المنشور صورة لمقال عنوانه بالإنجليزية “ووهان: هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا من مختبر شديد الحراسة”، ولا يمت إلى الواقع بصلة، ومصدره موقع ساخر، بحسب خدمة تقصي الحقائق في “فرانس برس”.
وأرفق في التعليق على الصورة: “اختراق أمني لمختبر ووهان الصيني ينتج عنه هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا.. لدغة البعوض ليست ضارّة لكن تأثيرها يدوم لمدة يومين تصحبها أعراض زيادة الرغبة الجنسية”.
منشور ساخر
حظي الخبر بعشرات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، كما نشرته مواقع إلكترونية عدة على أنه حقيقي ونسبته لـ”وكالات”.
وأظهر بحث خدمة تقصي الحقائق، عن العنوان باللغة الإنكليزية إلى المقال منشور على موقع “وورلد نيوز ديلي ريبورت” الساخر، أي أن الخبر هو من نسج خيال محرري الموقع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كشف حقيقة البعوض الملقح بالفياغرا ومسرب من مختبر ووهان في الصين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.