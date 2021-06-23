تراند الفن: إبراهيم عبد الله: رفض التجديد لـ “ساسي” من وحي الخيال.. ولم نتدخل في عمل أحد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أبدى إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لنادي الزمالك، تعجبه من وضع اسمه في أزمة عدم تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يحترم اللاعب التونسي ويقدره.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات إذاعية: “لا أعرف لماذا يتم وضع اسمي في أزمة فرجاني ساسي، قصة ساسي التي نشرت على إنستجرام من وحي الخيال، وأنا احترمه جدًا وهو لاعب محترم محترف ينتمي للكيان وبذل جهدًا مع الفريق”.

وأضاف عبدالله: “أولا فرجاني ساسي لا يتفاوض لنفسه لأن وكيله هو الذي يتفاوض باسمه، فكيف يكون مع كابتن أيمن يونس وأنا دخلت عليهما.. أين كانوا يجلسون؟.. هل في النادي؟.. هل إبراهيم عبدالله وطارق حشيش سيرفضان في ظل موافقة المجلس؟، كل ما في الأمر أن اللاعب يريد كسب جماهير الزمالك، ومن حقه يدور على عرض أكبر من عرض الزمالك”.

وأضاف عبدالله: “ألوم على ساسي أنه قال قصة من وحي الخيال، ولم أرى فرجاني ساسي في مكتب مجلس الإدارة نهائيًا، والجميع يستطيع أن يسأل اللجنة السابقة، ولم أرى وكيل ساسي سوى مرة واحدة، واللواء عماد هو من تفاوض معه ولم يصلوا لاتفاق بسبب المبالغة المالية”.

وواصل “كابتن أيمن يونس هو المسئول الأول عن التفاوض والتجديد للاعبين في نادي الزمالك، ولم نتدخل في عمله نهائيًا”.

واختتم: “أنا وحشيش وفرنا 236‪ مليون جنيه لنادي الزمالك، ودفعنا مستحقات العمال واللاعبين في كل الألعاب، بجانب سفر فريق الكرة بطائرات خاصة في إفريقيا، واستلمنا النادي من الأسبوع الأول في الموسم والآن نحن متصدرين البطولة، وكسبنا الدوري في اليد وكسبنا الكأس في الطائرة، فرقة السلة حققت بطولة إفريقيا، وحافظنا على قوام النادي.

طارق حشيش: فرجاني ساسي طلب 1.2 مليون يورو دون الضرائب للتجديد.