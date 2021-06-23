تراند الفن: طارق حشيش: إدارة الزمالك السابقة أخطأت بعدم الرد على “فيفا” في أزمة باتشيكو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال طارق حشيش، المدير المالي السابق بنادي الزمالك، إن عقد رزاق سيسيه موثق في اتحاد الكرة، وعقد مصطفى محمد مستمر حتى موسم 2024، مؤكدًا أن حقوق الزمالك محفوظة، وإدارة شيءون اللاعبين في الزمالك مميزة للغاية.

وأضاف حشيش خلال تصريحات إذاعية: “عقد باتشيكو مع الزمالك كان ينص على أن أي طرف من الطرفين يرغب في فسخ التعاقد يدفع شهرين، والفسخ مع البرتغالي كان بطريقة ودية”.

وتابع حشيش: “كان يستوجب على إدارة النادي وضع الشهرين في حساب المدرب البرتغالي، ومعلوماتي أن المدير الفني يوافق حتى الآن على التسوية لكن مع دفع الأمور القضائية وغرامة التأخير”.

وواصل حشيش: “إدارة الزمالك السابقة لم تدفع لباتشيكو عقب فسخ التعاقد بسبب عدم وجود سيولة مالية، ولا أعرف لماذا تمت إعادة ترتيب الالتزامات بشكل مختلف عن المتفق عليه”.

واستمر حشيش: “المشكلة أن الإدارة السابقة لم ترد على الفيفا في أزمة باتشيكو، وتم تحويل الملف للمستشار القانوني للتفاوض بالطرق الودية، والإدارة كانت ترغب في الحل الودي، لكن الخطأ أنه لم تقم بالاعتراض على الشكوى”.

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