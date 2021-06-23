تراند الفن: آثار القاهرة: حنين حسام راسبة.. وفصلها من الجامعة مرتبط بـ«حكم نهائي»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة، حقيقة فصل الطالبة حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك من الكلية، إذ إنّها مقيّدة بالفرقة الثالثة بالكلية، ولم تحضر امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهائيا أو التيرم، موضحا أنّ الكلية بانتظار وصول الحكم النهائي من المحكمة المدانة بها الطالبة، للبت في أمرها النهائي ومدى قانونية ارتباطها بالجامعة من قبل اللجان القانونية بالجامعة.

وأضاف عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، أنّ الجامعة تحترم أحكام القضاء المصري، وتنتظر صدور حكم نهائي على الطالبة حنين حسام، سواء بالإدانة أو بالبراءة من الأحكام المنسوبة إليها، لاتخاذ ما يلزم تجاهها من قبل الشؤون القانونية، مؤكدا أنّه حتى الآن لم تصل أي أحكام بشأن الطالبة إلى الكلية.

جامعة القاهرة: لم يتم فصل حنين حسام حتى الآن.. وننتظر الحكم النهائي

من جانبه، أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أنّ الجامعة قررت وقف قيد الطالبة حنين حسام، حتى وصول الحكم النهائي إلى الجامعة سواء بالإدانة أو البراءة، للعرض على الشؤون القانونية واتخاذ ما يلزم بشأنها، موضحا أنّ وقف القيد يرجع إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي يمنع قيد الطالب حال إدانته في حكم أو قضية مخلة بالشرف.

جامعة القاهرة: وقف قيد حنين حسام كونها على ذمة قضية مخلّة

وكشف المتحدث باسم جامعة القاهرة، حقيقة فصل الطالبة من الجامعة، مؤكدا أنّ قرار الفصل غير صحيح، ويرجع إلى الشؤون القانونية بالاطلاع على حيثيات الحكم النهائي بعد صدوره، سواء بالبراءة أو الإدانة.

وأوضحت مصادر في الجامعة، أنّ الطالبة حنين حسام راسبة، إذ لم تحضر أي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولم تتقدم بطلب اعتذار رسمي عن الامتحانات أو حتى سبب مرضي.

وتواصل جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع إلزام الجميع بارتداء الكمامة خارج المنزل، والتشديد على التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت.