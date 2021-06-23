تراند الفن: مصدر: لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة حال حدوث موجة رابعة لكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 صباحاً - كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، لن تؤجل حال حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الوزارة اتخذت الاحتياطات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها، ووضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، لتعقيم الطلاب والقائمين على الامتحانات، قبل دخول اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة 2021.. وبوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وستكون سلسة وبعيدة عن التعقيد، مؤكدا أنّ تصحيح أوراق إجابات الطلاب سيتم إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته التي يستحقها.

مصدر بـ«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون سلسة وبعيدة عن التعقيد

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021 بلغ مليار جنيه، وسط انتشار جائحة كورونا، موضحا أنّ الوزارة أنهت استعداداتها النهائية لعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة سلفا، يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 لطلاب الشعبة الأدبية، على أن تنتهي الامتحانات يوم 29 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، و2 أغسطس لطلاب الشعبة العلمية.

تجهيز وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021 تكلّف مليار جنيه

وأوضح طارق شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، منها 1794 لجنة إلكترونية، و395 لجنة ورقية، وسيتم التنبيه على الطلاب والقائمين على الامتحانات، بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا.