تراند الفن: كيف تقضي فتاة “التيك توك” حنين حسام اليوم الأول لها في سجن النساء بالقناطر!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: خضعت فتاة “التيك توك” حنين حسام، لاختبار فيروس كورونا لضمان سلامتها وسلامة باقي النزيلات، وتم تسليمها ملابس السجن بعدما تسلمتها الخدمات الأمنية في سجن النساء بالقناطر. وأودعت حنين حسام في الحبس الانفرادي وتوفير جميع الخدمات الإنسانية لها خلال اليوم الأول لها في السجن، بعد الحكم عليها بـ10 سنوات لحين نظر إعادة إجراءات محاكمتها نظرا لصدور الحكم غيابيا في حقها، بحسب “روسيا اليوم”. وكانت جهات التحقيق حددت يوم 28 يونيو الجاري موعدا لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.

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