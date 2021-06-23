تراند الفن: السيطرة على حريقين نشبا في 4 منازل بقنا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل متجاورة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق في 3 منازل بقرية الحلفاية قبلي بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق أعلى أسطح 3 منازل بقرية الحلفاية قبلي، ما أسفر عن خسائر بعض المخلفات الزراعية المخزنة بأسطح المنازل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثاني لعقار بقرية كرم عمران بقنا، والذي أسفر عن التهام النيران لأثاث المنزل، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.