تراند الفن: المنتخب الأوليمبي: تقديم موعد نهائي دوري الأبطال الحل لمشاركة لاعبي الأهلي في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تحدث الدكتور علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأولمبي، عن مشكلة تزامن موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع دخول المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في اليابان استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حال وصول النادي الأهلي للنهائي.

وقال عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: “مستحيل أن يدخل أي لاعب الفقاعة الطبية للأولمبياد بعد يوم 17 يوليو، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف عبد العزيز: “كابتن شوقي غريب سيتحدث مع موسيماني المدير الفني للأهلي، لأن في مشكلة فنية، ولا أعرف ماذا سيفعل كابتن شوقي لأن الموضوع صعب في الحقيقة، خاصة أن لاعبي الأهلي مهمين فنيًا”.

وتابع: “في مشروع لمخاطبة كاف لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أو 14 يوليو بدلًا من يوم 17، خاصة أن نفس المشكلة تواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي حال عبوره للنهائي، لأن لديه 5 لاعبين في المنتخب، والأهلي عنده 4 لاعبين”.

وواصل: “رفعنا الأمر لأحمد مجاهد، المدير الفني لاتحاد الكرة، وسنخاطب كاف في هذا الأمر، وعندي أمل أنها ستحل بشكل جيد، وأرى أن الحل في تقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وعن موقف محمد صلاح ومصطفى محمد من الانضمام للمنتخب قال عبد العزيز: “لا يوجد أي شيء رسمي في موضوع محمد صلاح ومصطفى محمد”، مؤكدًا أن شوقي غريب في دماغه أكثر من خطة للخروج من هذه الأزمة”.

وعن مباريات المنتخب الودية قبل الأولمبياد قال عبد العزيز: “لم نتفق على أي مباريات في يوليو”.

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