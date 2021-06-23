تراند الفن: «حشيش العيد».. سقوط عاطل بمواد مخدرة في أنفاق «تحيا مصر» بالإسماعيلية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - نجح ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة داخل سيارة ملاكي قبل عبورها للأنفاق.

وردت معلومات للواء سامح الرجباوي، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تفيد باعتزام أحد مروجي المواد المخدرة، تهريب كمية كبيرة عبر أنفاق تحيا مصر خلال هذه الفترة.

وقالت مصادر أمنية، إنه أثناء مرور سيارة ملاكي ماركة «سكودا» شك بها ضباط البحث، ومع استيقافها لفحصها، تبين أن بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط بالسيارة 760 فرش حشيش وربع طن من نبات البانجو المخدر، و5 كيلوجرامات أفيون.

وقالت المصادر، إن الكمية كان من المفترض توزيعها على صغار التجار، بعد عبورها إلى غرب قناة السويس؛ تمهيدا لتوزيعها قبل عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن السيارة كانت في طريقها من شرق القناة للعبور إلى الغرب بقيادة المدعو «أيمن.س.س» مواليد 1996 حاصل على دبلوم فني، ومقيم بالقنطرة شرق.

وتحفظت الشرطة على السيارة والمضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ووجهت وزارة الداخلية، عدة ضربات لمروجي وتجار المولد المخدرة خلال الأشهر الماضية في محافظة الإسماعيلية، نجحت في ضبط العديد من التشكيلات ومصانع الهيروين.

وتمكنت مأمورية مكبرة قبل شهر من القبض علي تشكيل عصابي ضم 11 شخص من تجار المواد المخدرة عملو علي غسيل الاموال من مصيبة البيع في تجارة السيارات.

وضبطت الشرطة مع المتهمين كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش وااتقراص المخدرة، وضم التشكيل متهمين من محافظات مختلفة بينهم الإسماعيلية وأسيوط وشمال سيناء.