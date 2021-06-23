تراند الفن: شاب ينتحر شنقا في المعصرة.. والتحريات: «عانى من اكتئاب بعد ترك عمله»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أنهى شاب حياته بالانتحار شنقا داخل شقته في منطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب مرورة بضائقة مالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ انتحار

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على شاب منتحرا داخل شقته في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد أ» في العقد الرابع من العمر، ومقيم مع أسرته في الشقة محل البلاغ.

اللحظات الأخيرة

وكشفت التحريات، عن أن المنتحر كان يمر بحالة نفسة سيئة في الفترة الأخيرة من حياته بسبب ترك العمل ومرورة بأزمة مالية، وأضافت أنه ترك أسرته ودخل إلى غرفة نومة وظل بها لفترة كبيرة دون الخروج منها، وبفتح باب غرفته للاطمئنان عليه تبين أنه ملعق في حبل «جثة هامدة».

وبسؤال رجال المباحث أسرته، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تقرير الطب الشرعي: لا شبهة جنائية

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه بناء على قرار النيابة العامة تم تشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال الصفة التشريحية خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية في أنجاء الجسم المختلفة، فيما عدا وجود آثار خنق وجروح حول الرقبة بسبب الحبل الذي استخدمه المتوفى في الانتحار.

وتابع المصدر، بأن التقرير المبدئي أرجع عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة هو الانتحار، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بالوفاة، وجار إرساله إلى النيابة العامة.