تراند الفن: القابضة للمياه: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية، لا سيما في المباني والمواقع الإدارية.

تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية بالشركات التابعة

وأوضح أن إدارة الطاقة أحد الإدارات المستحدثة ضمن قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتي نجحت في تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية بالشركات التابعة، وتستهدف إضافة إجمالي قدرة 1 ميجا وات بحلول نهاية هذا العام، والوصول لقدرة 5 ميجا وات في غضون 5 سنوات، ما يمثل نسبة 1% من إجمالي استهلاك محطات الشركة القابضة للطاقة الكهربائية.

ترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية

وأضاف أنه جارٍ التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ محطة بالمبنى الإداري بشركة المنيا بقدرة 60 كيلو وات وجارٍ تنفيذ محطة أخرى بقرية الكمال 7 بقدرة 220 كيلو وات، وذلك طبقا لخطة الشركة القابضة لتنفيذ 1 مجيا وات محطات طاقة تسهم في ترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية.