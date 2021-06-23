تراند الفن: أمل دنقل.. شاعر الجنوب وصاحب “زرقاء اليمامة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “أمل دنقل.. الجنوب شاعر الرفض”.

وفي مثل هذا اليوم وُلد شاعر الجنوب، أمير شعراء الرفض، صاحب “زرقاء اليمامة”، الشاعر أمل دُنقل، وذلك في عام 1940 في أسرة صعيدية بقرية “القلعة” على مسافة قريبة من مدينة قنا بصعيد مصر، وكان والده عاملًا من علماء الأزهر الشريف، ما أثر في شخصيته وقصائده بشكل واضح.

وسُمي أمل دنقل بهذا الاسم، لأنه وُلد في نفس السنة التي حصل فيها والده على إجازة عالمية، فسماه باسم “أمل”، تيمنًا بالنجاح الذي حققه، وورث عن والده موهبة الشعر، فقد كان يكتب الشعر العمودي، وكان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتبًا في الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي، ما أثر كثيرا فيه وساهم في تكوين اللبنة الأولى له.

أمل دنقل

وذهب أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، حيث التحق بكلية الآداب، لكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول، لكي يعمل موظفًا بمحكمة قنا، ثم جمارك السويس والإسكندرية، وبعد ذلك عمل موظفًا في منظمة التضامن الأفروآسيوي، لكنه كان دائما ما يترك العمل وينصرف إلى كتابة الشعر، حيث كتب عن مصر وأهلها وصعيدها، ونقل مع الراحل عبد الرحمن الأبنودي صورة حية عن الجنوب وتراثه وحكاياته.