تراند الفن: شروط الحصول على قرض صندوق التمويل العقاري في دمياط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تسعى العديد من الأسر في دمياط للحصول على وحدة سكنية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، ويأمل كثير من الناس الحصول على شقة من صندوق التمويل العقاري

وبحسب إعلان صندوق الإسكان، يوفر الصندوق التمويل للوحدات السكنية، لأنه يقدم خدمات تمويلية للوحدات السكنية لأكثر من 20 عاماً .

وتستعرض «الوطن» معلومات حول كيفية الحصول على قروض الإسكان، من صناديق التمويل العقاري في محافظة دمياط، وما هي الشروط الواجب توافرها؟ في إطار الخدمات التي توفرها لجميع القراء في مختلف القطاعات.

صندوق التمويل العقاري.. شروط الحصول على القرض

وتنشر« الوطن» شروط صندوق التمويل العقاري، للتقديم على قرض صندوق التمويل العقاري السكني، وهي كالتالي:

– أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية.

– ألا يتجاوز الدخل السنوي عن 42 ألف جنيه في حالة الأعزب، و57 ألفاً في حال المتزوج، أو من لديه أسرة.

– إذا كان المتقدم حاصلاً على قروض من أي بنوك أو جهات أخرى يجب أن يقدم إقراراً بالقروض.

– عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها.

– ألا يكون سبق له الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني.

– أن يكون الحد الأدني للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى 1000 جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة.

– ألا يزيد سن الفرد عن 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض صندوق التمويل العقاري

وحتى يحصل أهالى محافظة دمياط قرض من صندوق التمويل العقاري، يشترط تقديم بعض المستندات، وهي كالتالي:

– تقديم طلب الحصول على شقة مع دفع مقدم الحجز.

– صورة بطاقة الرقم القومي سارية للأعزب أو للزوج والزوجة.

– صورة من قسيمة الزواج، أو شهادة الوفاة للأرمل، أو قسيمة الطلاق أو حكم محكمة نهائي بالطلاق.

– صورة من شهادات الميلاد للأبناء في حالة الزواج.

– شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

– الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

– يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة للاستعلام الميداني ومحل إقامة المتقدم.

– صدور قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

– يتوجه العميل إلى البنك لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية.

صندوق التمويل العقاري.. يمكنك الاستعلام بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام من خلال الرقم القومي بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وموقع دعم التمويل العقاري على شبكة الإنترنت، من هنا.

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