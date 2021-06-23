تراند الفن: أكبر جالية بالخارج.. بالفيديو: سفير المملكة بالقاهرة يكشف عدد السعوديين المقيمين في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: كشف سفير المملكة لدى القاهرة، أسامة نقلي، إن ما يقارب 500 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر، ما يشكل أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة. وأكد نقلي بالمقابل أن أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر موجودة في السعودية، مشيرا خلال حديثه لقناة “إم بي سي مصر”، إلى الروابط الدينية والثقافية والأسرية بين البلدين، إضافة إلى الروابط التجارية والسياسية.

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