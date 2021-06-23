تراند الفن: كورونا في مصر.. انخفاض في الإصابات لم يحدث منذ 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - يشهد المنحني الوبائي لـ فيروس كورونا في مصر انخفاضا ملحوظا، واستقرار كبير في أعداد الوفيات، بحسب تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، أوضحت تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لأدنى معدلاتها منذ 6 أشهر، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

موقف كورونا في مصر.. تخطينا ذروة الموجة الثالثة

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تخطت ذروة انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وأنّ مصر الآن في نهاية الموجة، متمنيا مساعدة المواطنين في الإسراع من عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

أكثر من 400 مركز لتلقي لقاح كورونا

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة وسّعت عدد مراكز تلقي لقاح كورونا لأكثر من 400 مركز، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإقامة مركز لتلقي لقاح كورونا في كل محافظة، كالذي أقيم في أرض المعارض بمدينة نصر، ليستقبل أكبر عدد من المواطنين للتطعيم، مؤكدا أنّ جميع الأعراض الجانبيه للقاحات آمنة وفعالة، ولا داعٍ للقلق والتوتر منها، فهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو الأحضان أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي للوقاية من فيروس كورونا لأنها الطريقة الوحيدة الفعالة ضد الفيروس.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الاتصالية بينها وبين المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات الفيروس لحظة بلحظة، والإجابة عن استفساراتهم من مصادرها الرسمية.