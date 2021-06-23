تراند الفن: تعاون بين “الرعاية الصحية” و”ديدالوس” في مجال المستشفيات الافتراضية والتطبيب عن بُعد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بحث سبل التعاون مع شركة ديدالوس Dedalus في مجال المستشفيات والعيادات الافتراضية والتطبيب عن بُعد، مشيرًا إلى أن “ديدالوس” من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية والتطبيب عن بُعد.

جاء ذلك خلال لقاء السبكي، مع الرئيس التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة daedalus الإيطالية المالكة الجديدة لشركة dxc لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وهي الشركة المطبقة لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالتعاون مع شركة فودافون مصر، وتحت إشراف وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السبكي أنه سيتم إنشاء نظام متكامل للتطبيب عن بُعد بالمجمع الطبي في الإسماعيلية، وكذلك مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر بالقريب العاجل، ليصبحا نواة للمستشفيات والعيادات الافتراضية للهيئة والتي سيتم ازديادها بعد ذلك بمختلف محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

من فعاليات مؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021



وتابع أن العيادات والمستشفيات الافتراضية Virtual Hospitals والتطبيب عن بُعد، هي أكثر التقنيات المتطورة في العالم بمجال الصحة الإلكترونية، مؤكدًا أهميتها الكبرى خاصة في الوقت الحالي بعد جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تغييرات عديدة على نظم تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، حيث دفعت قادة الصحة والنظم الصحية في العالم، للاعتماد على حلول الخدمات الصحية عن بُعد، بما في ذلك الرعاية الافتراضية ومراقبة المرضى عن بُعد وتحليلات البيانات وقدرات مشاركة السجلات الطبية لرعاية المرضى، لتوفير وسائل علمية وناجحة وآمنة لاستمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في أي وقت وأي مكان، إلى جانب أنه تساعد تلك التقنيات في التغلب على بعض التحديات التي تواجه النهوض بالقطاع الصحي، كحل مشكلات نقص الأطباء وغيرها من المشكلات التقنية الأخرى.

واستكمل السبكي أن اللقاء تطرق أيضًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وما تم إنجازه منها، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة وتأكيد قدرتها على استمرار تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية للمواطنين ورقمنة خدماتها الصحية، الذي يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بمنشآتها المختلفة، كما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع الخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

من فعاليات مؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021



ولفت إلى أن هذه اللقاءات مع الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي عالميًا، بهدف التعاون والشراكة معهم في استكمال جهود الهيئة لتعزيز ممارسات الصحة الرقمية وضمان أفضل الخدمات الصحية وبجودة عالمية للمواطن المصري، وفي ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في التعاون مع المؤسسات والشركات الرائدة التي لها صلة بمجالات الرعاية الطبية والتكنولوجيا الصحية وذات المكانة الدولية المتميزة والاستفادة من خبراتها في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والتميز.

كما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي التعاون المستمر مع شركة ديدالوس كونها الشركة المنفذة لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر بالتعاون مع الجهات الأخرى سالفة الذكر.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ديدالوس Dedalus، بالتجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة، ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وقدرتها على توفيرها لهم بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، وكذلك جهدها المتميز واستمرار سعيها نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الصحية وممارسات الصحة الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة لها بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية في العالم، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

من فعاليات مؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021



و حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس هيئة الرعاية الصحية خلال مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021، الذي يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة المشروعات الهندسية، وكذلك ممثلين عن شركة Dedalus الإيطالية.