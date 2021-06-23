تراند الفن: تجنبوا الخروج في هذا الوقت.. نصائح لطلاب الثانوية في الطقس الحار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - قدّمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد، نصائح لـ طلاب الثانوية العامة للتعامل مع موجة الطقس الحار، قائلة إنّه من المهم في فترة الظهيرة أي من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا الابتعاد تماما عن أشعة الشمس المباشرة.

الملابس القطنية تمتص الحرارة

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّه حال الاضطرار للخروج يجب استخدام الشمسية أو ارتداء قبعة واقية للرأس، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون لامتصاص العرق وعكس أشعة الشمس، وتناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم لتجنب الشعور بالعطش والإجهاد الحراري وضربات الشمس.

درجات الحرارة ما زالت في معدلاتها الطبيعية

وأوضحت أنّ درجات الحرارة ما زالت في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومستمرة حتى غدا الخميس، وخلال هذه الفترة تنشط الرياح على بعض الفترات من اليوم، وأثناء ساعات الليل، ما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة.

ارتفاع الحرارة بداية من الجمعة

ولفتت إلى أنّه بداية من الجمعة سترتفع درجات الحرارة بنحو من درجة إلى درجتين تقريبا، حيث يكون شديد الحرارة أثناء ساعات النهار اعتبارا من يوم الجمعة على معظم مناطق الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية، والتي ستكون درجات الحرارة أقل من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

البلاد ستتأثر بمنخفض الهند الموسمي

وأشارت إلى أنّ البلاد ستتأثر بمنخفض الهند الموسمي الخميس، المعتاد عليه في فصل الصيف كل عام، والذي يجلب كتلا هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ما يعمل على درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة التي تزود درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات تقريبا، لتسجل بين 36 و37 درجة.

وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21.

سيوة العظمى 36 والصغرى 21.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 22.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 34 الصغرى 20.

السويس العظمى 34 والصغرى 21.

العريش العظمى 30 والصغرى 20.

طابا العظمى 33 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 21.

المنيا العظمى 38 والصغرى 21.

أسيوط العظمى 39 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 23.

قنا العظمى 40 والصغرى 24.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 24.

أسوان العظمى 42 والصغرى 24.

الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25.