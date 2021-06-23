تراند الفن: سلع وخدمات في انتظار الإعفاء.. الوجه الآخر لقانون «القيمة المضافة»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - اعفاء الادوية واللقاحات ووسائل تنظيم الاسرة من القيمة المضافة

اللقاحات والأسمدة وإعلانات الوظائف.. إعفاءات بالجملة

رغم الجدل حول فرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع ضمن تعديلات مقدمة من الحكومة، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضراب، إلى مجلس النواب لقانون القيمة المضافة، فإن التعديلات نفسها تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية على الكثير من السلع والخدمات.

إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية وورق الكتابة والنقود

أبرز الإعفاءات، بحسب التعديلات المقدمة على القانون رقم 67 لسنة 2016، من ضريبة القيمة المضافة شملت منتجات المطاحن، ما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمّر المستورد من الخارج.

ويتضمن الإعفاء من الضريبة، المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات المختلفة والخضراوات والفواكة المصنعة محلياً، فيما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات، وتشمل كذلك إضافات ومركّزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

كما تعفي التعديلات عجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، من الضريبة.

الأدوية واللقاحات وأكياس الدم ووسائل تنظيم الأسرة.. خارج «القيمة المضافة»

حزمة الإعفاءات طالت كذلك وسائل النقل المائي غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، مع إعفاء الأدوية والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وكذلك خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإضافات الأعلاف بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

وكيل «الخطة والموازنة»: إعفاءات لمصلحة الفلاحين والمرضى والباحثين عن عمل

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف إزالة التشوهات التي كشفتها فترة تطبيق القانون، وتستهدف ضم عدد كبير من السلع والخدمات للإعفاءات تفوق نسب السلع المضافة أو التي انتقلت من ضريبة الجدول إلى الضريبة الإجمالية للقيمة المضافة.

وأضاف «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى في حالات فرض الضريبة بدلًا من ضريبة الجدول، فإن هناك إعفاءات مهمة مثل الأسمدة والتقاوي ومركزات الأعلاف، الأمر الذي يساعد على خفض الأسعار للفلاحين.

وأشار وكيل «الخطة والموازنة» إلى أهمية الإعفاءات الأخرى التي تشمل ورق الصحف وإعلانات المفقودين أو الاعلانات التي تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين، وإعلانات التوعية والصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، وكذلك إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية وإعلانات البيوع الجبرية وإعفاء الإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلانات الحصول على العمل.