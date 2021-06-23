- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
أكّدت شركة مصر للطيران، أنَّ مقطع الفيديو الذي تداوله رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم، بشأن مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها، لا يمت للشركة لصلة، مشددة على أنَّ المزاعم حول أنَّ المشاجرة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران غير صحيحة.
وأوضحت شركة مصر للطيران، في بيان صادر اليوم، أنَّها راجعت الفيديو المتداول للتحقق من صحة الواقعة، حيث تبين أنَّها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقًا، مبينة أنَّها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير مصرية في إحدى رحلاتها، وتمّ نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهابت الشركة الوطنية «مصر للطيران»، برواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكّد من صحة أي محتوى أو مضمون منشور عن مصر للطيران، والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني، ومصر للطيران، قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظًا على صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر للطيران تتبرأ من فيديو «خناقة راكبتين» على متن طائرتها: لا تَتْبع شركتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.