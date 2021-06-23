تراند الفن: الوزير: سنلجأ إلى شركات أجنبية لإدارة «السكة الحديد» حال استمر «التخاذل»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت الوطن 10 زيارة

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل، لتحقيق آمال الشعب في التطوير والتحديث في مرفق السكة الحديد، على الرغم من أنه قدم كل أنواع الدعم لهم للعمل على النهوض بهيئة السكة الحديد. وأوضح كامل الوزير، في بيان صحفي اليوم، أنه في حالة استمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية، لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم.

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