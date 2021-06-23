تراند الفن: تحدى رجال الأمن في مكة بعدم قدرتهم على ضبطه.. شاهد: اعتراف مثير من أثيوبي مخالف بعد القبض عليه

صحيفة المرصد: أقر أثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود، بأنه كان مخطئًا عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يدعي بأن الشرطة لن تستطيع الوصول إليه في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة الطائف.

وأوضح المخالف الأثيوبي في مقطع فيديو آخر، أنه أخطأ عندما تحدى الشرطة، لافتا إلى أنه لو كان فكر قبلها لما ظهر في الفيديو وقال كل الكلام الذي قاله، مضيفا:”أنا من الأول غلطان”.

وكانت شرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية وموقع الإثيوبي المخالف الذي تحدى رجال الأمن بعدم قدرتهم على ضبطه، ولكن تمكنوا من القبض عليه في وقت قصير.