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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: أقر أثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود، بأنه كان مخطئًا عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يدعي بأن الشرطة لن تستطيع الوصول إليه في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة الطائف.
وأوضح المخالف الأثيوبي في مقطع فيديو آخر، أنه أخطأ عندما تحدى الشرطة، لافتا إلى أنه لو كان فكر قبلها لما ظهر في الفيديو وقال كل الكلام الذي قاله، مضيفا:”أنا من الأول غلطان”.
وكانت شرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية وموقع الإثيوبي المخالف الذي تحدى رجال الأمن بعدم قدرتهم على ضبطه، ولكن تمكنوا من القبض عليه في وقت قصير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحدى رجال الأمن في مكة بعدم قدرتهم على ضبطه.. شاهد: اعتراف مثير من أثيوبي مخالف بعد القبض عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.