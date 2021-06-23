تراند الفن: مجموعة الموت في اليورو.. التعادل يكفي ألمانيا والبرتغال للتأهل وفرصة ممكنة للمجر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - تختتم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020، اليوم الأربعاء، حيث ستقام آخر مباراتين في المجموعة السادسة التي تعد “مجموعة الموت” وهي تضم منتخبات: البرتغال وفرنسا وألمانيا والمجر.

وحسم منتخب فرنسا تأهله لدور الستة عشر بعدما حصد 4 نقاط من أول مباراتين، حيث فاز على ألمانيا وتعادل أمام المجر.

وارتفعت وتيرة الصراع على التأهل عقب فوز ألمانيا على البرتغال وتعادل المجر التي يمكنها التأهل وتحقيق مفاجأة كبرى.

حظوظ ألمانيا

يحتاج المنتخب الألماني التعادل فقط أمام المجر لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليكون على أقل تقدير في المركز الثالث ويتأهل ضمن الرباعي الأفضل أصحاب المركز الثالث في البطولة بعد التأكد من عدم تخطي صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة حاجز الـ3 نقاط، حيث إن التعادل أو الفوز في مواجهة اليوم أمام المجر سيقصي الأخير رسميًا.

حظوظ البرتغال

لدى منتخب البرتغال مباراة صعبة أمام بطل العالم فرنسا، في الجولة الختامية للمجموعات، حيث يحتاج حامل لقب اليورو للتعادل لضمان التأهل رسميا، فسيرفع رصيده إلى 4 نقاط أو الفوز ليتأهل وفي جعبته 6 نقاط.

حظوظ المجر

يمتلك المنتخب المجري فرصة صعبة للتأهل، حيث يحتاج للفوز على منتخب ألمانيا وتحقيق المفاجأة عبر الإطاحة بالماكينات من البطولة مبكرًا.