تراند الفن: بعد انخفاض أسعارها.. مواصفات «دفسك ايجل 580» 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ مطلع العام الجاري، بدأ العديد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات الملاكي في طرح عدد من الطرز موديل 2021 ما بين فئات «السيدان والـSUV والعائلية MPV»، وآخر تلك القائمة «دفسك ايجل 580» التي طًُرح منها الموديل الجديد لها في بداية الربع الثاني للعام الجاري.

وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن انخفاض سعر السيارة بقيمة خمسة آلاف جنيه على الفئة الأعلى تجهيزا من السيارة وصلت إلى خمسة آلاف جنيه، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية القائمة السعرية للسيارة خلال شهر يونيو الجاري والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد 2021 من نيسان جوك، والتى جاءت بنحو:

مواصفات «دفسك ايجل 580»

– تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سى سى – تربو ، ويولد قوة 165 حصان ميكانيكي، وأقصى عزم لدوران 220 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

أما عن أبعاد السيارة، فتأتي بطول كلي 4680 مليمتر، والعرض الكلي 1845 مليمتر، والارتفاع الكلي 1595 مليمتر، وقاعدة العجلات 2780 مليمتر.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.8 ثوان، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 عدد 7.2 لترات من الوقود.

– حجم الشنطة 422 لترًا، كما أن السيارة بضمان 150 ألف كيلومتر أو 7 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في «دفسك ايجل 580»

– تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في التارة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

فئات «دفسك ايجل 580»

– يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي بفئتين مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية بنحو:

الفئة الأولى: بسعر 300 ألف جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 350 جنيه.

وتعتبر الأسعار الجديدة بعد الزيادة المقدرة بخمسة آلاف جنيه.