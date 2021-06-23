تراند الفن: يورو 2020.. مواعيد مباريات دور الستة عشر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - يترقب عشاق الكرة العالمية اختتام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020 اليوم الأربعاء لاكتمال عقد المتأهلين لدور الستة عشر. وتأهلت منتخبات إيطاليا وويلز وسويسرا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنمسا وإنجلترا وكرواتيا والتشيك والسويد وفرنسا لدور الستة عشر والمقرر انطلاقه السبت المقبل. وتحددت مواعيد 3 مباريات من أصل 8 مباريات حتى الآن والتي تأتي كالتالي: ويلز والدنمارك السبت في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف أرينا. إيطاليا والنمسا في تمام التاسعة مساء السبت على ملعب ويمبلي بلجيكا وسويسرا في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب لاكارتوخا بإسبانيا ومن المقرر أن تتحدد أطراف المواجهات المتبقية عقب انتهاء منافسات مباريات اليوم، والتي ستحدد الأطراف المتأهلة في المجموعتين الخامسة والسادسة، بعد ضمان السويد وفرنسا فقط التأهل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.