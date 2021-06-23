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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - غادرت مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، متوجهةً للعاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة عشر، والتي تعقد خلال الفترة من 22 -24 يونيو الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة على هامش أعمال اللجنة عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بروسيا الاتحادية من بينهم دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي وأندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
هذا وقد بدأت صباح اليوم اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء والتي يترأسها عن الجانب المصري الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من البلدين.
وأوضح مغاوري أن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، فضلا عن التنسيق المشترك لإزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جامع تغادر القاهرة متوجهة إلى موسكو لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.