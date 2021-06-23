تراند الفن: وزير الخارجية الألماني: الجميع لديه فرصة لمساعدة ليبيا لم تكن متوفرة في السابق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - قال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، إنه يجب العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن يتم توحيد القوات العسكرية هناك، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الأمريكي قبل قليل، أنه لدى الجميع، فرصة في الوقت الحالي، لمساعدة ليبيا للتقدم، لم تكن متوفرة في السابق.

من جانبه، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن موقفنا في ليبيا هو دعم إجراء الانتخابات وتثبيت وقف النار وإخراج القوات الأجنبية.

وينطلق اليوم الأربعاء، بالعاصمة الألمانية، مؤتمر (برلين 2) الدولي، حول ليبيا بمشاركة مصرية وعربية ودولية واسعة، بهدف ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، وتقود الحكومة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.