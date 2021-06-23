تراند الفن: شاهد: مواطن يعثر على “الوعل المفقود” داخل مزرعته في بلجرشي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : تداول روا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عثر على وعل داخل مرزعته في قرية الحال في بلجرشي بالباحة. وأوضح المواطن أنه قام بجلب الطعام والماء له والحفاظ عليه ثم تواصل مع الحياة الفطرية وأبلغهم بعثوره على الوعل. وأكد المواطن أن ما فعله يعد واجباً من أهالي المنطقة تجاه هذه الوعول للحفاظ عليها.

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