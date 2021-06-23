- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تداول روا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عثر على وعل داخل مرزعته في قرية الحال في بلجرشي بالباحة.
وأوضح المواطن أنه قام بجلب الطعام والماء له والحفاظ عليه ثم تواصل مع الحياة الفطرية وأبلغهم بعثوره على الوعل.
وأكد المواطن أن ما فعله يعد واجباً من أهالي المنطقة تجاه هذه الوعول للحفاظ عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مواطن يعثر على “الوعل المفقود” داخل مزرعته في بلجرشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.