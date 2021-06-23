تراند الفن: رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية برأس غارب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة

تفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنة رأس غارب والتي تضم لجان بنين النموذجي وبنين رأس غارب، وفتيات النموذجي وفتيات رأس غارب، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة القرآن الكريم. خلال جولته أشاد “الهوارى” بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واطمأن لحسن سير اللجان وأنه لا توجد أي شكوى. وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، على ضرورة التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرفة عمليات الامتحانات للعمل على حل أي مشكلة تواجه حسن سير الامتحان فور حدوثها والتعامل مع أي طارئ، كما شارك في فض الشمع بمركز توزيع الأسئلة ومحضر فتح وغلق المركز.

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