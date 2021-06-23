تراند الفن: القوات البحرية تبحث عن صياد مفقود في غرق مركب صيد أمام ساحل دمياط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلن مصدر بميناء دمياط وصول قطعة بحرية تابعة للقوات البحرية إلى موقع غرق مركب أمام سواحل دمياط للبحث عن صياد مفقود ضمن طاقم مركب الصيد “أحمد ومحمد الجديد”، والتي غرقت صباح اليوم، بعد أن صدمتها سفينة تحمل علم سيراليون في عرض البحر.

وقال المصدر إن مركب الصيد “استبرق” نجح في إنقاذ 7 صيادين من طاقم المركب، بينما ما زال أحد أفراد الطاقم مفقودًا.

كانت سفينة تحمل علم سيراليون صدمت مركب صيد مصريًا على متنه صيادون من مدينة البرلس، وذلك بالمياه الإقليمية المصرية أمام ساحل دمياط، ما تسبب في غرق مركب الصيد.

وتمكنت مركب صيد يدعى “استبرق” من إنقاذ الصيادين والتوجه إلى ميناء دمياط أقرب ميناء إليه، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى، حيث لم تكن بينهم حالات خطيرة بينما ما زال أحد طاقم مركب الصيد مفقودًا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قيادات أمنية ومسؤولين بميناء دمياط إلى المركب بعد وصولها للميناء للاطمئنان على طاقمها.

وقالت مصادر إن سفينة تحمل علم سيراليون مخصصة لنقل الماشية قادمة من ميناء العقبة وفي طريقها إلى رومانيا صدمت مركب صيد مصريًا وتركته تغرق، لكن أنقذت العناية الإلهية طاقم المركب، حيث كان هناك مركب صيد آخر تدعى “استبرق”يعمل بالقرب من موقع غرق المركب وتمكن من إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارق، وحاول رئيس مركب الصيد “استبرق” مطاردة السفينة المتسببة في الحادث.