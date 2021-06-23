تراند الفن: ما الفعاليات التي يقدمها معرض الكتاب عبر المنصة الرقمية؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلنت أمس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، والذي ينطلق في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو تحت عنوان “في القراءة حياة”.

ونظرا للظروف الاحترازية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا تم إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة باستثناء الناشرين، على أن يتم عرضها عبر منصة رقمية إلكترونية تم إطلاقها خصيصا لهذا الغرض، ويشتمل البرنامج الثقافي لهذه الدورة على العديد من الأنشطة والفعاليات ومن أهم ملامحها:

– الأقلام الإبداعية المتميزة؛ حيث يتم استضافة كتاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة في العام الجاري، والتي يعرضون لها على منصة المعرض.

– الشعر والشعراء حيث يتم استضافة مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة.

– اللقاءات الفكرية: حيث يتم تقديم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين

من مصر والعالم العربي، بل والعالم.

– السينما والعروض المسرحية حيث يتم عرض في هذا المسار أفلام سينمائية، تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي، كما يعرض بعض من أحدث وأهم العروض المسرحية التي قدمتها وزارة الثقافة على مسارحها المختلفة في العام الجاري.

– أنشطة وعروض الطفل تشمل أفلام رسوم متحركة تثقيفية للأطفال للأطفال، منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه.

– الثقافة التشكيلية وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدى تغلغلها عبر العصور مصر المختلفة وكذلك وشر تطبيقية لفنون الأسرة المصرية.

– القضايا الثقافية الراهنة منها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية كثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي، واستضافة أهم الكتاب والمفكرين الذين اثروا المكتبة العربية هذا العام.