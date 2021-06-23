- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، رفع أسعار الوقود السائل بشكل ملحوظ بدء من صباح اليوم الأربعاء، ليصل سعر «صفيحة» البنزين 98 أوكتان (الصفيحة تساوي 20 لترا) إلى 46600 ألف ليرة لبنانية، بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.
وبلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1600 ليرة، كما ارتفع سعر أنبوبة الغاز 1800 ليرة لتسجل 28400 ليرة.
يذكر أنّ لبنان يشهد أزمة في توفير الوقود بالمحطات لقلة الوقود المتوفر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهده البلاد، فضلا عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث يصل سعر الصرف الرسمي إلى 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كما يتم صرفه رسميا للمودعين في البنوك بالعملة الأجنبية بسعر 3900 ليرة للدولار، فيما يتم الصرف عبر المنصة الإلكترونية صيرفة بسعر 12000 ألف ليرة للدولار، بينما تجاوز سعر الصرف في السوق غير الرسمية حاجز الـ 15000 ليرة للدولار الواحد.
وجار حاليا تسعير البترول ومشتقاته على السعر الرسمي للصرف وسط دعوات للتسعير وفقا لسعر 3900 ليرة للدولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع ملحوظ بأسعار البنزين والمازوت في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.