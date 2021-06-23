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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : أوضح الداعية الدكتور خالد المصلح، ما يجب فعله على مَن ترك الصلوات أو فوّتها حتى خرج وقتها تكاسلاً، وهل يجزؤه أن يقضيها أم لا.
وقال المصلح إن من أهل العلم مَن يرى أن مَن ترك صلاة أو فوّتها فعليه قضاؤها، ولكن الراجح أنه لن ينفعه القضاء؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت يخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لا ينفعه بعد ذلك إتيانها.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن القضاء جُعل فقط لمن له عذر، مشدداً على أن ترك الصلاة من الأمور الكبيرة والعظيمة التي تفتح على الإنسان الشر والفساد في دينه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يجب قضاء الصلوات التي تركها الشخص متكاسلاً ؟ .. المصلح يجيب! – فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.