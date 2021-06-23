تراند الفن: هل يجب قضاء الصلوات التي تركها الشخص متكاسلاً ؟ .. المصلح يجيب! – فيديو

صحيفة المرصد : أوضح الداعية الدكتور خالد المصلح، ما يجب فعله على مَن ترك الصلوات أو فوّتها حتى خرج وقتها تكاسلاً، وهل يجزؤه أن يقضيها أم لا.

وقال المصلح إن من أهل العلم مَن يرى أن مَن ترك صلاة أو فوّتها فعليه قضاؤها، ولكن الراجح أنه لن ينفعه القضاء؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت يخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لا ينفعه بعد ذلك إتيانها.

وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن القضاء جُعل فقط لمن له عذر، مشدداً على أن ترك الصلاة من الأمور الكبيرة والعظيمة التي تفتح على الإنسان الشر والفساد في دينه.



