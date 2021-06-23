فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالى 99% من الشكاوي والبلاغات الواردة من مواطني الجيزة، وتحويلها إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضي، من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 2119 بلاغًا وشكوى من المواطنين الشهر الماضي، تمت الاستجابة إلى 2112 بلاغًا وشكوى منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.
وأكد أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدًا فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيزة تستجيب لـ2112 بلاغًا وشكوى من المواطنين خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.