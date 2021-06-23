تراند الفن: الجيزة تستجيب لـ2112 بلاغًا وشكوى من المواطنين خلال شهر

تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالى 99% من الشكاوي والبلاغات الواردة من مواطني الجيزة، وتحويلها إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضي، من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 2119 بلاغًا وشكوى من المواطنين الشهر الماضي، تمت الاستجابة إلى 2112 بلاغًا وشكوى منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدًا فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.

