فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - أنهى مؤشر سوق دبي المالي، جلسة اليوم الأربعاء مرتفعا 0.4% إلى مستوى 2856.39 نقطة، ليكتب الحلقة الثالثة لمسلسل ارتفاعاته اليومية المتتالية.
وقفزت السيولة المتداولة إلى 270.34 مليون درهم فيما تقلص حجم التداولات إلى 133.23 مليون سهما بالختام، مقابل حجم التداولات بلغ 136.24 مليون سهما بسيولة قدرها 212.55 مليون درهم الجلسة السابقة.
وعلى مستوى قطاعات السوق، تراجعت قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات بنسبة 0.15 و0.12و0.14% عل الترتيب، وسط ارتفاع بقيمة القطاعات بقيادة العقارات الذي صعد 1.15% تلاه النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.12% و0.45% على الترتيب.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي 549 مليون درهم مكاسب سوقية، بزيادة رأسماله السوقي إلى 393.803 مليار درهم من 393.254 مليارا الجلسة السابقة.
وتصدر سهم “الإمارات للمرطبات” قائمة الرابحين وعددهم 16 أسهم بصعوده 5.66% بالختام، فيما تصدر سهم ” الصناعات الوطنية القابضة” قائمة الخاسرين وعددهم 9 أسهم بهبوطه 9.92%.
وكان سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.43% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 126.65 مليون درهم، بعد اقتناصه أكبر حجم من التداولات بعدد 30.03 مليون سهما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العقارات تقود سوق دبي للصعود.. والسيولة تقفز إلى 270 مليون درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.