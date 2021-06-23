تراند الفن: العقارات تقود سوق دبي للصعود.. والسيولة تقفز إلى 270 مليون درهم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - أنهى مؤشر سوق دبي المالي، جلسة اليوم الأربعاء مرتفعا 0.4% إلى مستوى 2856.39 نقطة، ليكتب الحلقة الثالثة لمسلسل ارتفاعاته اليومية المتتالية.

وقفزت السيولة المتداولة إلى 270.34 مليون درهم فيما تقلص حجم التداولات إلى 133.23 مليون سهما بالختام، مقابل حجم التداولات بلغ 136.24 مليون سهما بسيولة قدرها 212.55 مليون درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، تراجعت قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات بنسبة 0.15 و0.12و0.14% عل الترتيب، وسط ارتفاع بقيمة القطاعات بقيادة العقارات الذي صعد 1.15% تلاه النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.12% و0.45% على الترتيب.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي 549 مليون درهم مكاسب سوقية، بزيادة رأسماله السوقي إلى 393.803 مليار درهم من 393.254 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الإمارات للمرطبات” قائمة الرابحين وعددهم 16 أسهم بصعوده 5.66% بالختام، فيما تصدر سهم ” الصناعات الوطنية القابضة” قائمة الخاسرين وعددهم 9 أسهم بهبوطه 9.92%.

وكان سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.43% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 126.65 مليون درهم، بعد اقتناصه أكبر حجم من التداولات بعدد 30.03 مليون سهما.