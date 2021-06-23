فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت استشارية نساء وولادة، نواف الأسمري، أسباب تأخّر الإنجاب عند الزوجين مبينة أن نسبة 55% تكون من الزوجة بسبب مشاكل عضوية أو هرمونية بسبب تشوهات في الجهاز التناسلي أو إنعدام في المبيض أو خلل في الهرمونات. وأضافت الأسمري خلال برنامج “صباحكمSBC”، أن المشاكل الهرمونية للزوجة تشمل ارتفاع هرمون الحليب أو كسل في الغدة أو عادات سيئة تفعلها الزوجة وهي لا تدري خطورتها مثل تناول أعشاب معينة أو استخدام غسول به مواد مضرة، إضافة إلى المشاكل الوراثية كعدم انتظام في الدورة الشهرية أو حدوث انقطاع ويأس مبكر. وبالنسبة للزواج أوضحت أن نسبة 45% يكون الرجل هو سبب عدم الإنجاب عندما يكون لديه عيب خلقي مثل إنعدام للقنوات ومسار الحيوانات المنوية، أو خلل في الهرمونات، أو يتناول مكملات غذائية أو أدوية تؤثر على الحيوانات المنوية، وكذلك العادات السيئة كالتدخين والشيشة الإلكترونية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: استشارية تكشف أسباب تأخر الإنجاب عند الزوجين.. وتحذير من عادة خطيرة يفعلها الرجال! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.