تراند الفن: فتاة تحرر محضرا ضد شخص تحرش بها داخل ميكروباص فى بورسعيد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - حررت فتاة محضرا ضد شخص تحرش بها فى ميكروباص ببورسعيد بعد أن وثقت الواقعة بفيديو كشفت فيه عن وجهه الذى كان يخفيه خلف الكمامة.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الفيديو وطالبت بأقصى العقوبة للمتحرش وأى شخص تسول له نفسه التحرش بالمرأة مؤكدين أن بورسعيد انتشرت فيها جرائم التحرش والعنف وللأسف تتهاون المرأة فى حقها خوفا من الفضيحة أو لأن المتحرش أو المتعدى عليها خبير في الإجراءات القانونية فيحرر ضدها محضرا فى نفس الوقت التى تحرر فيه هى ضده محضرا.

شقيق الفتاة..كانت قادمة من الدرس وتحرش بها فى الميكروباص

وقال طارق راشد شقيق الفتاة «ألاء»، إن شقيقته طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية وكانت قادمة من الدرس إلى المنزل فى مساكن «الخمسة آلاف وحدة»، وأثناء وجودها فى ميكروباص فوجئت بشاب يجلس فى المقعد الخلفى يتحرش بها فصرخت وواجهته بفعله المشين وطلبت منه إزالة الكمامة فإدعى أنها فى سن ابنه وأثناء اشتباكها معه ليرفع الكمامة عن وجهه أصيبت بخدوش ونزعت الكمامة عن وجهه، وأضاف أن شقيقته حررت محضر رقم 2641 لسنة 2021 إدارى الزهور ضد المتحرش وأرفقت بالمحضر صورة الشخص المتحرش والفيديو.

وأوضح أن شقيقته نشرت الفيديو على صفحتها بموقع «فيس بوك»، وتداوله رواد الموقع وأكدت تعليقات الرواد أن المتهم سبق وأن تحرش بفتيات من قبل كما أظهرت التعليقات أن الفتاة البورسعيدية بمائة رجل ونتمنى أن تكون الفتيات قوية مثل شقيقته ألاء ويجب أن نشجعها على إيجابيتها ضد التحرش، مؤكدا أن شقيقته راسلت المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد للدعم والتصدى لمثل هذه الحالات.

ولفت إلى أنها رفضت التهاون فى حقها وطالب الفتيات والنساء بالتصدى لأى متحرش باتخاذ الإجراءات القانونية وعدم الخوف من الفضيحة ليكرر المتحرش فعلته مع أخريات موضحا أن إصرار كل فتاة على حقها يمنع التحرش ويحاسب من تسول له نفسه بهذا الفعل المشين.