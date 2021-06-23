تراند الفن: تفاصيل أغرب وفاة لطباخ عراقي أثناء تحضيره وجبة عشاء في حفل زفاف!

صحيفة المرصد: توفي طباخ عراقي يدعى عيسى إسماعيل، متأثرا بحروقه، بعد 5 أيام من سقوطه في قدر كبير للشوربة خلال عمله بمطبخ قاعة للأعراس في محافظة دهوك.

وبحسب “شبكة “رووداو”، قال محمد إسماعيل، والد الطاهي الذي فقد حياته، إن البالغ من العمر 25 عاما، هو أب لثلاثة أطفال كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، وانزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب بحروق أفقدته حياته في صباح الاثنين الماضي.

من جهته قال زيرفان حسني، أحد أقارب الطاهي الراحل: “المتوفي كان يعمل طباخا منذ 8 أعوام، حيث كان يطهو الطعام في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ سنتين وهو يعمل في قاعتي حفلات مقابل 25 ألف دينار في اليوم”.