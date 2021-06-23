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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: توفي طباخ عراقي يدعى عيسى إسماعيل، متأثرا بحروقه، بعد 5 أيام من سقوطه في قدر كبير للشوربة خلال عمله بمطبخ قاعة للأعراس في محافظة دهوك.
وبحسب “شبكة “رووداو”، قال محمد إسماعيل، والد الطاهي الذي فقد حياته، إن البالغ من العمر 25 عاما، هو أب لثلاثة أطفال كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، وانزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب بحروق أفقدته حياته في صباح الاثنين الماضي.
من جهته قال زيرفان حسني، أحد أقارب الطاهي الراحل: “المتوفي كان يعمل طباخا منذ 8 أعوام، حيث كان يطهو الطعام في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ سنتين وهو يعمل في قاعتي حفلات مقابل 25 ألف دينار في اليوم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل أغرب وفاة لطباخ عراقي أثناء تحضيره وجبة عشاء في حفل زفاف! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.